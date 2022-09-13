قرية برائحة الياسمين.. «شبرا بلولة» تقدم نصف إنتاج العالم من الزهور

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافى ومنة الشرقاوى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قرية برائحة الياسمين" إحدى منتجى الزيوت العطرية فى العالم.





شبرا بلولة قرية فى محافظة الغربية، فيها أكثر من نصف إنتاج العالم من زهور الياسمين وتعتبر زراعة الياسمين هى المصدر الرئيس للدخل فى هذه القرية، ويعمل فيها معظم الأهالى الذين يبلغ عددهم 15 ألف نسمة.

موسم حصاد الياسمين من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر، ويعمل العمال فى عملية الحصاد خلال ساعات الليل ويقومون بقطف الزهور وجمعها فى عدد من السلال حتى يتم معالجتها فى مكان قريب لاستخراج الزيوت العطرية التى يتم تصديرها لأوروبا وأماكن أخرى لاستخدامها فى صناعة العطور.

بالتأكيد، هناك مخاوف عند أهالى القرية من درجات الحرارة المرتفعة بسبب التغيرات المناخية، لأن زهرة الياسمين تجف بسبب درجة الحرارة العالية، لذلك، فإن عملية الحصاد تكون أثناء الليل وقبل شروق الشمس، ويتخذ المزارعون احتياطاتهم للحفاظ على المحصول ومضاعفة إنتاجهم الذى يمثل لهم أكبر مصدر دخل.