إرث جديد ينتقل إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث

جدة - نرمين السيد - ورث تشارلز الثالث ملك بريطانيا العديد من طيور البجع بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، والتى رحلت عن عالمنا الخميس الماضى، ليصبح للبجع الذى يسبح فى نهر التايمز مالك جديد.





وأوضح ديفيد باربر، مسؤول تسجيل طيور البجع لنحو 30 عاما لـ رويترز، إن الملكة الراحلة كانت شخصية رائعة، مؤكدا أن الحياة البرية وطيور البجع شهدت اهتماما كبيرا من قبل الملكة خلال فترة حياتها، متمنيا استمرار الملك الجديد فى الاهتمام بها. وأشار إلى أن الملك تشارلز الثالث له الحق فى امتلاك أى بجعة غير مسجلة تسبح فى المياه المفتوحة إذا أراد ذلك، بموجب الامتياز الملكى. يذكر أن امتلاك البجع للأسرة المالكة فى بريطانيا يعود إلى حقبة العصور الوسطى عندما كانت تلك الطيور من الأطعمة الشهية.

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