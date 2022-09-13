كل ما تريد معرفته عن «أشبال مصر الرقمية»

جدة - نرمين السيد - وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة أشبال مصر الرقمية فى مايو 2022، باعتبارها منحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادى وحتى الصف الثانى الثانوى، بكل المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لـ 3 آلاف طالب من المتفوقين بجميع المدارس المصرية فى جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا فى العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحى العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

وتأتى مبادرة أشبال مصر الرقمية فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها وفقًا لنهج هرمى متعدد المستويات. كما أن المبادرة تتكامل مع باقى المبادرات التى أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بجميع أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمى حيث تستهدف المبادرة توفير التدريب المتخصص لطلاب المدارس.

ويبدأ الطلاب المشاركون بالمبادرة فى الالتحاق ببرنامج تأسيسى يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ثم يلتحق الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقًا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية وتطوير البرمجيات وتأمين الشبكات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والروبوتات، هذا بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل فنون التواصل وإدارة الوقت والعمل فى فريق والقيادة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وتجمع مبادرة أشبال مصر الرقمية بين الدراسة العلمية والعملية فى ذات الوقت، ولا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المُعلن عنها فى النظام التعليمى، كما ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين"، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب فى مراكز التدريب بمختلف المحافظات على النحو الذى يساعدهم على تنفيذ المشروعات التطبيقية المطلوبة منهم فى كل عام.

وستقدم مبادرة أشبال مصر الرقمية جوائز للمتفوقين فى نهاية كل عام دراسى، بالإضافة إلى منح الناجحين شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

معايير القبول بالمنحة

على المتقدم للمنحة اجتياز الاختبارات التالية:

- اللغة الإنجليزية لقياس مدى الإلمام العام باللغة الإنجليزية

- أساسيات تكنولوجيا المعلومات لقياس المستوى فى المهارات التكنولوجية والتعامل مع الحاسب الآلى

- اختبار قدرات لقياس المهارات المنطقية والحسابية والشخصية

- الاختبار التخصصى للمسار التكنولوجى

- المقابلة الشخصية

المجالات التدريبية

1 المسارات التكنولوجية:

يختار المتقدمين للدراسة أحد المسارات التكنولوجية المتاحة ويحصلون على شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أحد المجالات التالية:

- الذكاء الاصطناعى

- الروبوتات

- تطوير البرمجيات

- علوم البيانات

- الأنظمة المدمجة

- الفنون الرقمية

- تأمين المعلومات والشبكات

2 المهارات الحياتية والقيادية:

يستطيع الطلاب من خلال المبادرة تنمية المهارات الشخصية والحياتية والقيادية طوال فترة تنفيذ المبادرة من خلال التعرض لموضوعات تدريبة مختلفة مثل:

- مهارات التواصل والعرض

- إدارة الوقت

- بناء الفريق

- الأخلاقيات والسلوكيات

- مهارات التخطيط والقيادة

- التفكير الإبداعى

- التوعية البيئية

- التنمية المستدامة

- ريادة الأعمال

- العمل الحر

شروط التقديم

يجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول فى المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء نموذج الإقرار الملحق.

وعلى المتقدمين استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول التالية:

- الجنسية: مصرى / مصرية

- السن: من 12 إلى 17 سنة

- السنوات الدراسية: من الصف الأول الإعدادى إلى الصف الثانى الثانوى

- مُقيد فى إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية/ الخاصة/ التجريبية/ الدولية

- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى

- القدرة على التعلم عبر الإنترنت

- التفوق الدراسى والعلمى فى الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% فى كل مادة.