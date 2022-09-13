من 4 سلالات.. كلاب الملكة إليزابيث تنتقل لرعاية دوق يورك

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تنتقل رعاية كلاب الملكة الراحلة إلى كل من دوق ودوقة يورك أندرو وسارة، وتمتلك الملكة 4 كلاب، اثنان منهما من فصيلة "بيمبروك ويلش كورجى"، والبقية من فصيلتى "مويك" و"ساندى".
وبحسب ما نقلته شبكة "CNN" عن مصادر مقربة فالدوقة كانت تشترك مع الملكة إليزابيث الثانية فى ممارسة رياضة المشى وركوب الخيل، إضافة إلى التجوال بالكلاب فى ويندسور.
شغف الملكة بفيصلة "الكورجى" تزامن مع عيد ميلادها الثامن عشر، عندما وقعت فى حب كلب والدها الملك جورج السادس "دوكى" عام 1944، كما حصلت على جرو من فصيلة "بيمبروك ويلزى" واصطحبته معها فى شهر العسل عام 1947.
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