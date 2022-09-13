27 شخصا يدخلون فى سيارة مينى كوبر! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شاركت موسوعة جينيس للأرقام القياسية (GWR) عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لحدث غريب وفريد من نوعه حيث أقدم بالفعل 27 شخصًا على حشر أنفسهم داخل سيارة مينى كوبر ذات الحجم العادى.

جلس المتطوعون فى أوضاع مختلفة وساعد بعضهم البعض على ركوب السيارة ذات الخمسة مقاعد.

لقد ضغطوا على أنفسهم، وقاموا باللف والدوران وحتى تعديل مقاعد السيارة لتناسب المزيد من الأشخاص، كما جلسوا على بعضهم البعض وانزلقوا إلى مؤخرة السيارة.

قد تدهشك الطريقة التى يضغط بها جميع المتطوعين على أنفسهم داخل السيارة ذات الخمسة مقاعد.

وفقًا لموقع GWR الإلكترونى، تم إنشاء السجل فى 18 مايو 2014 فى برايتون بالمملكة المتحدة.