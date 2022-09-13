بعد 4 سنوات.. هندية تتهم زوجها بسرقة كليتها

جدة - نرمين السيد - واتهمت سيدة تعيش فى قرية كوداميتا فى ولاية أوديشا الهندية، زوجها بسرقة كليتها بعد الشجار على ثمن المهر البالغ 2000 روبية.

وتمكنت الهندية من معرفة سرقة زوجها للكلى بعد شعورها بألم فى بطنها وأجريت أشعة عليها، وتفاجئت بوجود كلية واحدة.

وأشارت إلى أن تلك الحادثة تعود إلى 2018، عندما كان تعانى من حصوات على الكلى وخضعت لعملية جراحية لإزالتها، ولكنه خطط على سرقة حدى كليتيها لبيعها فى السوق السوداء وتوصل إلى مشترى بقرية مجاورة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضافت أنها تزوجت منذ 12 عاما ولديها طفلان، ولكن مؤخرا حدثت خلافات حول قضايا متعلقة بالمهر، وبناء على ذلك قرر بيع كلية زوجته لتسديد المبلغ.

وتابعت أنه منذ 8 شهور ترك المنزل ليتزوج بامرأة أخرى، ولكن اعتقلت الشرطة الزوج وزوج الأخت بتهمة التآمر لسرقة كليتها وبيعها دون موافقتها باستخدام وثائق مزورة.