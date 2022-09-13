إنستجرام يزف بشرى جديدة لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - انستجرام

وأكدت الشركة أن النظام الأساسى يخطط لاختبار هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من الأشخاص.

ويحتاج المستخدمون الآن إلى استخدام تطبيقات خارجية لإعادة نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بحسابات شخص آخر.

قال متحدث باسم شركة ميتا فى تصريحات صحفية: "نحن نستكشف القدرة على إعادة نشر المشاركات - على غرار الطريقة التى يمكنك بها إعادة المشاركة فى القصص - حتى يتمكن الأشخاص من مشاركة ما يتردد صداه معهم، ومن ثم يُنسب الفضل إلى منشئى المحتوى الأصليين فى عملهم".

تم رصد الميزة لأول مرة من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعى مات نافارا، وشارك أيضًا بعض لقطات الشاشة لها، والتى توضح كيفية عمل ذلك.

ستكون ميزة إعادة النشر موجودة فى قسم الملف الشخصى للجميع، بالقرب من قسم "العلامة".

وبينما تساعد الميزة فى الترويج لمحتوى شخص ما، فقد يسيء بعض المستخدمين استخدامه أيضًا.

هناك حسابات على "إنستجرام" تقوم ببساطة بإعادة نشر محتوى شخص ما أو إعادة مشاركته للحصول على مشاهدات أو لزيادة الوصول.

لذلك، مع تقديم "إنستجرام" لميزة "إعادة النشر" الأصلية، قد يصبح من السهل على هؤلاء الأشخاص سرقة محتوى الآخرين. على الرغم من عدم وجود تأكيد حول ما إذا كان هناك رابط إلى الملف الشخصى الرئيسى أو مجرد اسم، فإننا نتوقع أن يضيف "إنستجرام" بعض الرصيد لإعلام الأشخاص بمنشئ المحتوى الأصلى.

حاليًا، يمكن إعادة مشاركة منشور المستخدمين على قصص "إنستجرام" الخاصة بك، أو يمكن ببساطة تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية لإعادة نشر منشور لحسابات أخرى.

فى الوقت الحالى، لا يوجد تأكيد على موعد وصول هذه الميزة للجميع، ولكن الشركة تخطط أولاً لاختبار ذلك مع مجموعة صغيرة من الأشخاص.

لذلك، بمجرد نجاح الاختبار، يمكنك توقع وصوله لجميع المستخدمين، ومن المتوقع أن تصل الميزة لكل من إصدارات أندرويد وiOS من التطبيق.