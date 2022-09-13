5 أدعية تدفع عنك كل الهموم والكروب.. احرص عليها

جدة - نرمين السيد - أدعية دفع الهموم والكروب

أدعية دفع الهموم والكروب... دائما المخرج من أى هم أو غم أو كرب، يكون بالقرب من القادر على إزالة هذه الهموم والأحزان، والذى لا يستطيع بشر التغلب عليها، وهو الله سبحانه وتعالى.

وفى هذا الصدد، ورد عن الحبيب المصطفى عدة أحاديث نبوية تحثنا على قراءة أدعية ثبت فى السنة الصحيحة أنها تكون سببا فى زوال أى هم أو غم بإذن الله.

ومن هذه الحلول الناجعة للهموم والكروبات، 5 أدعية جاء بها نص صحيح عن النبى الكريم:

أدعية دفع الهموم والكروب

الدعاء الأول

أدعية دفع الهموم والكروب.. ورد عن سيدنا أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، دخل إلى المسجد فى وقت لم تكن فيه صلاة، فرأى رجل جالس فسأله عن سبب وجوده فى هذا الوقت فى المسجد، فأخذ الرجل يشكو للرسول، صلى الله عليه وسلم من الهموم وشظف العيش، فنصحه الرسول الكريم بأن يقول صباحًا ومساء: "اللهم أنى أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجُبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال" رواه الإمام البخارى.

الدعاء الثانى

أدعية دفع الهموم والكروب.. روى سيدنا عبد الله بن مسعود، رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أصاب عبدا هم ولا حزن، فقال اللهم : إنى عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتى بيدك، ماضٍ فىَّ حكمك، عدلٌ فىَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك أو علّمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى، ونور صدرى، وجلاء حزنى، وذهاب همّى وغمّى، إلا أذهب الله همّه وغمّه، وأبدله مكانه فرحا".. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلّمهن؟ قال: "بلى، ينبغى لمن سمعهن أن يتعلّمهن".. رواه الإمام أحمد والإمام ابن حبان.

الدعاء الثالث

أدعية دفع الهموم والكروب... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوة ذى النون (سيدنا يونس عليه السلام) إذ دعا وهو فى بطن الحوت لا إله إلا أنت، سبحانك إنى كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم فى شيء قط إلا استجاب الله له بها".

أدعية دفع الهموم والكروب

أدعية دفع الهموم والكروب... وعن سيدنا سعد بن أبى وقاص، رضى الله عنه، قال: "كنا جلوسًا عند النبى صل الله عليه وسلم، فقال: ألا أخبرك بشيء إذا نزل برجل منكم فى كرب، أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى، فقال: دعاء ذى النون: لا إله إلا الله أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين".

الدعاء الرابع

أدعية دفع الهموم والكروب... عن سيدنا عبد الله بن عباس، رضى الله عنهما، قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم.. رواه الإمامان البخارى ومسلم.

الدعاء الخامس

أدعية دفع الهموم والكروب.... عن سيدنا نفيع بن الحارث، رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين، وأصلح لى شأنى كله، لا إله إلا أنت.. أخرج الإمام أحمد والإمام أبو داود.