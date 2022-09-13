قبل أن يفقد الأبناء أبصارهم.. أسرة كندية تسابق الزمن لزيارة دول العالم

جدة - نرمين السيد - يحرص أبوان كنديان على أخذ أبنائهم الأربعة إلى مختلف دول العالم، من أجل السياحة والاستكشاف، وسط مخاوف من أن يفقد 3 منهم البصر من جراء إصابتهم بمرض نادر وخطير فى العيون.





ويخوض الأبوان إيديث ليماى وسباستيان بيتيليى، سباق مع الزمن حتى يتمكن الأبناء الثلاثة مع أختهم من رؤية أماكن كثيرة فى العالم، ما داموا قادرين على الإبصار حتى الآن، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

ويؤدى المرض الجينى المعروف بالتهاب الشبكة الصباغى إلى تراجع أو فقدان البصر مع مرور الوقت، فيما لا يوجد علاج ناجح خاص به حتى الآن.

واكتشف الزوجان المرتبطان منذ 12 عامًا، فى لحظات صادمة أن 3 من الأبناء يعانون من الأعراض نفسها، ويتعلق الأمر بالابنة ميا التى تبلغ 11 سنة، والأخوين ليو ولورنت.

وتقر الأم بحالة العجز إزاء مرض الأبناء، لافتة إلى أن الاضطراب الصحى يتفاقم مع مرور الوقت، وليس ثمة علاج فى الوقت الحالى لأجل القضاء على المرض بشكل كامل أو حتى كبح تفاقمه.

وتقول الأمر بمرارة إن الأطباء لا يعرفان فى الوقت الحالى، وتيرة تراجع البصر لدى الأبناء، لكن المتوقع جدًا هو أن يفقدوا البصر بشكل كامل فى أواسط العمر.

وتؤكد الأم حرصها على إثرء ذاكرة الأبناء حتى يروا أكثر الأشياء الممكنة قبل فقدان البصر، فحين يقرؤون عن الفيل، تريد مثلًا أن يروه مباشرة بالعين حتى يتذكروه يومًا عندما يفقدون البصر، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وزارات الأسرة حتى الآن كثبان الرمال فى نامبيا، ورأت الفيلة فى بوتسوانا، وركب المناطيد، كما ذهبت إلى مغارات زنجبار فى تنزانيا، إلى جانب زيارة أخرى إلى زاميبيا.

وتبدى الأسرة عزمًا على زيارة بلدان أخرى مثل إندونسيا ودول فى جنوب شرق آسيا، لأجل الاطلاع على ثقافات مختلفة، لكن وفق ما تسمح به القيود التى ما تزال مفروضة بسبب كورونا.