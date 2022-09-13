توقعات الأبراج الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. تحسن فى العمل ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

ابحث عن خطة جديدة للعمل ولا تهتم بأمور غير مفيدة، وتبادل الكلمات والمشاعر الطيبة مع شريك حياتك.

الثور

واصل السعى لتحقق طموحاتك فى العمل، واقترب أكثر من عائلتك وكن داعمًا لهم دائمًا.

الجوزاء

تأقلم مع الوضع الحالى فى العمل وحدد أهدافك، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وكن لطيفًا معه.

السرطان

ورتب خطواتك فى العمل لتحسن وضعك، وكن متعاونًا مع شريك حياتك لتظل دائمًا سندًا له.

الأسد

جدد طاقتك واستعيد نشاطك لإنجاز عملك على الوجه الأمثل، وابتعد عن الأشخاص السلبيين وتبادل الحب مع شريك حياتك.

العذراء

تحلى بالهدوء والصبر وتعاون مع زملاء العمل، وافصل العمل عن الأمور العاطفية واهتم أكثر بشريك حياتك.

العقرب

حافظ على تميزك فى عملك ولا ترجع خطوة للوراء، واقضى بعض الوقت مع شريك حياتك واحرص على استقرار العلاقة.

الميزان

استغل قدراتك وموهبتك فى العمل لتطور من أدائك، وابحث عن العلاقة العاطفية التى تشعر فيها بالأمان والاطمئنان.

الجدى

ركز فى العمل وناقش مديرك فى الأمور المختلفة، وتبادل الهدايا مع شريك حياتك لتُدخل السعادة على قلبه وتتحسن العلاقة.

القوس

تحلى بالمرونة فى العمل وتقبل الرأى الآخر، وحاول السيطرة على العلاقة العاطفية واحتوى شريك حياتك.

الحوت

تشارك مع زملائك فى العمل لإعداد خطة للتطوير، ولا تنصت لم يحاولون الوقيعة بينك وبين شريك حياتك وحافظ على العلاقة الطيبة.

الدلو

لا تتجاهل المهام المطلوبة منك فى العمل، وكن قريبًا دائمًا من شريك حياتك وانصت له وتحدث معه بلطف.