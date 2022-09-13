الجامعة المصرية الصينية تستضيف ندوة «حلم الفضاء»

جدة - نرمين السيد - أكد القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة، السفير تشيانج تاو، أن مصر فى طليعة الدول الإفريقية فى مجال تكنولوجيا الفضاء، لافتًا إلى أن قطاع الفضاء المصرى شهد تقدما كبيرا فى عهد الرئيس السيسى ونظيره الصينى الرئيس شى جين بينج.





جاء ذلك فى ندوة "حلم الفضاء" التى استضافتها الجامعة المصرية الصينية بالتعاون بين وكالة الفضاء المصرية والسفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور أشرف الشيحى، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والسفير تشانج تشون سفير الصين لدى الاتحاد الإفريقى، ولفيف من علماء الفضاء فى مصر والصين وعدد من رواد الفضاء الصينيين.

وأشار القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة إلى أن التعاون فى مجال الفضاء جزء مهم فى الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية بفضل التعاون الثنائى بين البلدين.

وأضاف الدبلوماسى الصينى أن مصر ستصبح أول دولة إفريقية تمتلك قدرة متكاملة على تجميع واختبار الأقمار الصناعية بعد إنجاز بناء AIT، إضافة إلى أن هناك جهودا مشتركة مع مصر لتعميق التعاون الفضائى وتقديم مساهمات جديدة تثرى الشراكة المصرية الصينية الشاملة وتخدم مصلحة البلدين والشعبين بقيادة الرئيسين شى جين بينج والسيسى لتحقيق أحلام الفضاء من أجل مستقبل أكثر إشراقا.

وأوضح أن التعاون الصينى الإفريقى يتمتع بأسس متميزة فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هناك 11 قمرًا صناعيًا إفريقيا فى المدار صنعت وأطلقت 6 منها بمساعدة الصين أيضًا.

وتابع أن الاجتماع الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى عام 2021 أكد العمل على صياغة "الكتاب الأبيض حول التعاون الإفريقى فى مجال الفضاء"، وطرح الجانب الصينى إنشاء مركز التعاون الصينى الإفريقى حول تطبيقات أقمار الاستشعار عن بعد وتدريب الكفاءات الإفريقية فى مجال الفضاء، مثمنًا التعاون مع وكاله الفضاء المصرية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور شريف صدقى، عن سعادته بالمشاركة فى حدث اليوم للتعرف على محطة تيانجونج الفضائية، التى تعد أول محطة فضاء طويلة المدى فى الصين وجوهر "الخطوة الثالثة" لبرنامج الفضاء الصينى المأهول، ثم إكمال أول خطوتين بنجاح وهما إطلاق مركبة فضائية Crewed، ومختبر العودة والفضاء مع قدرات خارج المركبة الأنشطة والالتقاء الفضائى وإجراءات الالتحام بالمركبات الفضائية، مضيفًا أن محطة تيانجونج الفضائية تعكس تقدم الصينيين ونضجهم تكنولوجيا الفضاء.

كما أعرب الدكتور صدقى عن فخر وكالة الفضاء المصرية بأن يكون لديها تعاون مثمر طويل الأمد مع الصين بدأ فى عام 2018، وعن تطلعها إلى توسيع وتعميق التعاون مع الصين للاستفادة من خبراتها فى الفضاء والمساعدة فى تطوير الفضاء التكنولوجيا فى مصر.

وأشار صدقى إلى أن التعاون مع الصين له أيضًا بُعد أكاديمى من خلال المشاريع التى يتم تنفيذها بشكل مشترك بين المصريين الصينيين ووكالة الفضاء المصرية؛ بهدف بناء مهارات تصميم الطالب للمكوكات الفضائية، إذ يتم تدريب الطلاب الجامعيين على أساسيات تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإعداد جديد جيل من الخريجين القادرين على المساهمة بفعالية فى التنمية لتكنولوجيا الفضاء فى مصر.