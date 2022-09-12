بجودة عرض 4K.. سونى تطلق هاتف الألعاب الجديد Xperia 1 IV Gaming

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض 4K كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz. ويحتوى الهاتف على رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيحا بايت، أيضًا ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh. وتقدم سونى هاتف الألعاب Xperia 1 IV Gaming فى مجموعة تشمل ملحق Xperia Stream الذى أُعلن عنه مؤخرًا، والذى يأتى بشكل مجانى مع الهاتف. وينطلق الهاتف فى الأسواق اليابانية بسعر 1225 دولار، وسوف تحدد سونى سعره لاحقًا فى باقى بلدان العالم.

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