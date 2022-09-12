«وظيفتى انتهت».. شبيهة الملكة إليزابيث تعلن اعتزالها الفن

جدة - نرمين السيد - قررت مارى رينولدز شبيهة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، اعتزال الفن معتبرة أن وظيفتها انتهت، وذلك بعد 34 عامًا من تجسيدها شخصية الملكة فى أعمال فنية ترواحت بين أفلام ومسلسلات.





واكتشفت مارى رينولدز فى عامها الـ 17، ملامح الشبه بينها وبين الملكة إليزابيث الثانية، وقامت بتجسيد شخصيتها فى 12 مسلسلًا وبرنامجًا تلفزيونيًا، وبعض الإعلانات. يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا توفت يوم الخميس الماضى عن عمر ناهز الـ 96 عامًا.

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