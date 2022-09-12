بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.. شركة Realme تطلق هاتف جديد قريبا

جدة - نرمين السيد - وأطلقت Realme هاتف Realme GT 2 Master فى الصين كأول إصدار للشركة يأتى بمعالج 8+ Gen 1، تستعد الشركة الآن لإطلاق إصدار بمعالج كوالكوم فى الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف المنتظر هو نموذج من الإصدار الخاص Realme GT 2 Master.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الإصدار المرتقب خلال احتفالات الشركة بمرور 4 سنوات على إنطلاقها.

ومن المفترض أن يأتى هاتف SD8+G1 Realme بتصميم أفضل من الإصدارات المنافسة فى الأسواق الرقاقة، وربما تأتى إصدارات 2033 من هواتف Realme GT بتصميم نتوء الشاشة، مع تحسينات فى التصميم والشاشة، وعمر البطارية وتقنية الشحن أيضًا.