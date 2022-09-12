طقس أوروبا الحار يكشف عن درب صخرى بين نهرين جليديين (صور)

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وأشار منتجع "جلاسير 3000" فى غرب سويسرا إلى أن ذوبان الجليد هذا العام كان نحو ثلاثة أمثال متوسط عشر سنوات وهو ما يعنى أن الصخور العارية يمكن رؤيتها الآن بين النهرين الجليديين روج وتسانفلورون على ارتفاع 2800 متر، وان الدرب سيكون مكشوفًا بالكامل بحلول نهاية الشهر الجارى، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وقال ماورو فيشر، عالم الأنهار الجليدية فى معهد الجغرافيا بجامعة برن إنه منذ 10 سنوات قست "ما ارتفاعه" 15 مترًا من الجليد هنا وكل هذا الجليد ذاب منذ ذلك الوقت.
ولفت إلى السرعة التى ذاب بها الجليد قائلًا: "ما رأيناه هذا العام استثنائى بالفعل وهو فى الحقيقة يتجاوز أى شىء قسناه من قبل".
ومنذ الشتاء الماضى الذى سقطت خلاله ثلوج قليلة نسيًا، اكتوت جبال الألب بموجتى حر كبيرتين فى أوائل الصيف، وتظهر البيانات أن الأنهار الجليدية فى جبال الألب فى طريقها الآن لأكبر خسارة فى كتلها فى 60 عامًا على الأقل.
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