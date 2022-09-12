جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "لايف منت" التقنى أن الميزة الجديدة تقوم على تحديد تاريخ توجيه الرسائل التى يرغبون بالعودة إليها.
وأشار الموقع إلى أنه بمجرد إصدار الميزة، سيرى المستخدمون رمزًا للتقويم، وبالنقر عليه سيتمكنون من الانتقال إلى تاريخ معين، مما يسمح لهم بإعادة جميع الرسائل المرتبطة ذلك التاريخ تحديدًا.
وتخطط واتساب أيضًا لطرح ميزة جديدة آخرى، تتيح للمستخدمين المشاركة باستطلاعات داخل التطبيق، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ويستطيع المستخدمين إبداء ملاحظاتهم حول الميزات والخدمات المطروحة فيها، علمًا أنه سيكون لدى المستخدمين خيار رفض دعوات المشاركة بتلك الاستطلاعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قريبا.. واتساب يطرح ميزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.