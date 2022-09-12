قريبا.. واتساب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "لايف منت" التقنى أن الميزة الجديدة تقوم على تحديد تاريخ توجيه الرسائل التى يرغبون بالعودة إليها.

وأشار الموقع إلى أنه بمجرد إصدار الميزة، سيرى المستخدمون رمزًا للتقويم، وبالنقر عليه سيتمكنون من الانتقال إلى تاريخ معين، مما يسمح لهم بإعادة جميع الرسائل المرتبطة ذلك التاريخ تحديدًا.

وتخطط واتساب أيضًا لطرح ميزة جديدة آخرى، تتيح للمستخدمين المشاركة باستطلاعات داخل التطبيق، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويستطيع المستخدمين إبداء ملاحظاتهم حول الميزات والخدمات المطروحة فيها، علمًا أنه سيكون لدى المستخدمين خيار رفض دعوات المشاركة بتلك الاستطلاعات.