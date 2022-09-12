«سوء حظ أم قلة تركيز؟».. فيديو بائس لصياد يلقى هاتفه فى البحر بدل السمكة

جدة - نرمين السيد - حيث كان الصياد سعيدًا بسمكة كبيرة اصطادها بجهده، ويوثق تلك اللحظة، ويلتقط بعض الصور مع السمكة، وفجأة انقلبت سعادته تعاسة حينما رمى هاتفه الذى استعان به فى تصوير لحظة النصر، إلى قاع البحر، بدلًا من السمكة، بحسب ما نقلته "العربية".

وأظهر مقطع فيديو تلك اللحظة العصيبة، كما نقل مشاعر الصياد الحزينة وصدمته أيضًا بعد إدراكه لما فعله.

يذكر أن الفيديو انتشر خلال الساعات الماضية بشكل واسع، على موقع التغريدات "تويتر".

وانقسمت التعليقات بين متعاطف مع الصياد المسكين وبين من ألقى عليه اللوم لعدم التركيز.