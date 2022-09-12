قبل أيام من طرحه.. مواصفات هاتف «V25 5G»

جدة - نرمين السيد - وأشارت فيفو إلى أن هاتفها الجديد V25 5G تطرحه فى 15 سبتمبر بالهند ثم يتصدر بعدها لباقى دول العالم. ويُطرح هاتف "V25 5G" بشاشة مميزة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.44 بوصة، وبدقة 1080× 2404 بيكسل، كما تدعم تقنية HDR 10+. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة تبلغ 64 ميجابيكسل، وتتصل بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل. ويتمتع هاتف فيفو الجديد "Vivo V25" ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات. ويُطرح هاتف "Vivo V25" بسعر 30 ألف روبية هندية أى حوالى 7 آلاف جنيه مصرى.

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