لتناول الحلوى.. دب يحضر عيد ميلاد طفل بالولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - واستضاف الوالدان مجموعة من الأصدقاء والعائلة للاحتفال بعيد ميلاد صغيرهم فى الفناء الخلفى من المنزل. وحرص الوالدين على تزيين الفناء الخلفى من المنزل بالألعاب وأكياس هدايا ميكى ماوس والطعام، وفقا لموقع "fox61". وتفاجأ الحضور بظهور دب حقيقى على الطاولة بعد لحظات قليلة من تجمع الأطفال لتناول الكعك، وبدأوا يصرخون لإخافته وإبعاده ولكنه ظهر غير منزعجا. وبدأ الأفراد الهروب إلى المنزل، وقال أحد الحاضرين إن الدب تناول الكثير من نصيبه من الكعك، ثم بدأوا تدريجيا الذهاب إلى منازلهم سالمين.

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