بمواصفات خارقة.. استعدادات شاومى لطرح هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن استعداد الشركة لطرح هاتف "Redmi Note 11 Pro 2023". وأشارت الشركة إلى أنها تطرح هاتف "Redmi Note 11 Pro 2023" فى سبتمبر الجارى. وجاء الهاتف الجديد فى قاعدة بيانات IMEI بنموذج رقم 2209116AG، ويعنى حرف "G" إلى أن الإصدار مخصص للأسواق العالمية. وجدير بالذكر أن شاومى طرحت منذ مارس 2021 هاتف "Redmi Note 10 Pro" والذى يأتى بشاشة من نوع "AMOLED" وبحجم 6.67 بوصة مع جودة عرض "Full HD+". وجاء "Redmi Note 10 Pro" ببطارية كبيرة حيث تبلغ سعتها 5020 مللى أمبير مع تقنية شحن سريع بقدرة 33 وات. ويتمتع الهاتف بكاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابيكسل، وأخرى خلفية بمستشعر رئيسى بدقة 108 مبجابيكلس وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ووحدة مساعدة بعمق 2 ميجابيكسل.

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