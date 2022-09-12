قواعد إتيكيت مهمة لاحترام خصوصية الآخرين

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من قواعد الإتيكيت التى تساعد فى احترام الخصوصية والحفاظ على صحة الأفراد النفسية والعلاقات الإنسانية. ومن بين قواعد الإتيكيت لاحترام الخصوصية والشعور بالاطمئنان والرضا: -عدم طرح الأسئلة المتعلقة بحياة الآخرين الشخصية التى تعكس التدخل والفضول وحب المعرفة، لذا يجب مراعاة عدم تخطى المساحة الموضوعة من قبل الأفراد. -يجب احترام الحالة العاطفية للأفراد دون اختراقها بطريقة مزعجة ومبالغ فيها. -عدم التدخل فى تصرفات وسلوكيات الآخرين. -احترام الخصوصية وعدم التعدى على ممتلكات الآخرين بأى شكل من الأشكال. -عدم نشر صور مشتركة دون أخذ الإذن من الأشخاص الذين يظهرون فيها. -تجنب التجسس على الآخرين لمعرفة بعض المعلومات الخاصة. -احترام وقت الآخرين وذلك من خلال الاستئذان قبل المكالمة أو الزيارة.

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