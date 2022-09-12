لتقديمه قربانا.. هندى يقطع لسانه فى المعبد

جدة - نرمين السيد - وكان ذلك الهندى الأربعينى يعمل فلاحا، وأخذ زوجته للذهاب إلى المعبد لتقديم الطقوس الدينية، وخلال لحظة قرر قطع لسانه. وأخرج الهندى سكينا وقطع لسانه ووضعه على باب المعبد، وهرع إليه عناصر الشرطة الموجودين بالمعبد لنقله إلى المستشفى بمساعدة المصلين، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان" الإماراتية. وقالت لزوجته للمحقق فى الشرطة "أبهيلاش تيوارى"، إن زوجها ضحى بـ "لسانه" ولكنها تعرف السبب وراء ذلك التصرف. وتشهد الهند الكثير من حالات التضحية البشرية لإيمان سكانها بمعتقدات خرافية تدفعهم لسلوك تصرفات غريبة، ففى 2020 قطع كاهن رأس فلاح لتقديمها ذبيحة.

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