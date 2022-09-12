بيع البيانات واختراقها.. خطورة استخدام تطبيقات VPN المجانية

جدة - نرمين السيد - ويلجأ الكثير إلى تطبيقات VPN، لتمكنها من إخفاء نوان IP الحقيقى الخاص بالموقع، دون التفكير ومعرفة مدى أمانها لاستخدامها بشكل مستمر.
ويندفع الأفراد إلى استخدام تطبيقات VPN، وخصوصا لكونها مجانية دون الفكير فى مدى خطورتها عند استخدامها سواء على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر.
وأشار خبراء التقنية إلى أن تلك التطبيقات تتسبب فى التجسس على بيانات المستخدمين الشخصية بدلا من تأمين الخصوصية.
وحذر الخبراء عند استعمال تطبيقات VPN لأسباب عدة، أهمها:
-تسريب البيانات الشخصية:
توصل الخبراء إلى تسبب تطبيقات VPN فى حفظ سجلات نشاط المستخدمين وبيعها للمعلنين والشركان الخارجية دون علم المستخدم.
-ضعف التشفير:
تقدم تطبيقات VPN معايير تشفير ضعيفة، ولفت خبراء التقنية إلى أنه إذا كان التطبيق يوفر تشفير PPTP و L2TP يجب التخلى عنه.
-عادة لا تكون مجانية:
يحتاج الحفاظ على خصوصية الأجهزة استعمال لشبكات VPN الكبيرة المدفوعة مقابل توفير خدمة متميزة، لأن الخدمات المجانية تتعاون مع المعلنين أو الجهات الخبيثة.
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