مواصفات وسعر هاتف ريلمى الجديد «Realme C33»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme C33" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة مع جودة عرض HD +. ويزود الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة حيث تضم مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. وأطلقت الشركة الهاتف بإصدارين الأول يقترن بذاكرة الوصول العشوائى بحجم يبلغ 3 جيجابايت و32 جيجابايت للتخزين، والثانى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. ويتوفر الهاتف فى الأسواق بألوان عدة منها الأزرق الفاتح والكحلى الغامق والجولد، وبسعر يتراوح ما بين 138 دولارا و150 دولارا أى حوالى 2600 أو 2900 جنيه مصرى.

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