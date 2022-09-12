بعد تحويل 10.5 مليون دولار.. أسترالية تتحول إلى مليونيرة بالخطأ

جدة - نرمين السيد - وترجع قصة تحويل مبلغ 10.5 مليون دولار بالخطأ إلى شركة تداول العملات المشفرة "كريبتو" التى قامت بالفعل ولم تكتشف الأمر إلا بعد مرور 7 أشهر.

وتفاجأت الشركة التى تحمل اسم "جوريس جى إف إس" الموجودة فى أستراليا أنها بدلا من استرداد 100 دولار بعد إدخال رقم حساب المرأة "ثيفامانوجارى مانيفيل" أنها قامت بتحويل ذلك المبلغ الضخم.

ورفعت الشركة دعوى قضائية على المرأة لاسترداد الأموال، وتم تجميد حساب الأسترالية، ولكنها حولت معظم أموالها لحسابات أخرى تم تجميدها لاحقا، وفقا لصحيفة "الجادريان" البريطانية.

وأشارت المحكمة إلى أن "مانيفيل" استخدمت حوالى 1.35 مليون دولار لشراء منزل جديد لها، ثم نقلت ملكيته إلى شقيقتها الموجودة فى ماليزيا.

ولم تنجح المحاولات لإدراج حسابات شقيقتها فى أوامر التجميد لعدم استجابتها لرسائل البريد الإلكترونى من قبل المحامى.

وأصدرت المحكمة حكم افتراضى لإجبار شقيقة مانيفيل ببيع العقار فى أسرع وقت ممكن، لدفع الأموال للشركة بالإضافة إلى الفائدة التى تقدر قيمتها بـ "ـ27369.64" دولار.