رجل متزوج من 15 امرأة ولديه 107 أطفال! (اعرف القصة)

جدة - نرمين السيد - من هذا، ما كشفته بعض وسائل الإعلام العالمية حيث لفت انتباه مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرًا، ظهور رجل إفريقى برفقة زوجاته الـ"15".

هذا الرجل يدعى ديفيد ساكايو كالوهانا، 61 عاما، له 15 زوجة و107 أطفال، ويعيش فى قرية ريفية غرب كينيا مع جميع زوجاته فى مكان واحد دون أى "غيرة" من واحدة منهن.

وذكر موقع Afrimax English، فى فيلم قصير أن ديفيد كالوهانا، أكد أنه يمتلك معدل ذكاء عاليا لا يمكن أن تتعامل معه زوجة واحدة، مشيرا إلى أنه مؤرخ إفريقى ويدعى أنه قرأ أكثر من 4000 كتاب.

وكشف كالوهانا أن جميع نسائه يعاملنه مثل الملك، وتقول زوجته الأولى، جيسيكا كالوهانا التى تزوجته عام 1933، إن لديهما 13 طفلاً، متابعة: "لم أشعر أبدًا بالغيرة من زواجه من 14 زوجة غيرى!".