إزاى تحمى الواتس آب بتاعك من الاختراقات؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويمكن حماية الواتس آب من الاختراق من خلال خاصية المصادقة الثنائية فى الإعدادات ويتم تفعيل هذه الخدمة، وستم طلب رقم الكود، وميزة هذه الخدمة أنه إذ تم إرسال رابط إليك من شخص يريد معرفة الواتس آب الخاص بك لم يستطع على ذلك بدون الحصول على الكود التى قمت بتفعيله.
وتكمن أهمية تفعيل التحقق بخطوتين، وتفيعل خاصية التنبيه، وخاصة تشفير الرسالة فى المكالمات الهامة جدًا، والتى تمنع الاطلاع على الرسائل حتى فى حال الاختراق.
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