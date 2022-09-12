توقعات الأبراج الإثنين 12 سبتمبر 2022.. نصائح فى العمل والعلاقات العاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

اقضى بعض الوقت مع زملاء العمل أصحاب الخبرة لتسفيد منهم، وعبر لشريك حياتك حبك واهتمامك به.

الثور

تحلى بالصبر عند التعامل مع رؤسائك فى العمل، وابحث عن أشياء تفعلها لتستقر العلاقة العاطفية.

الجوزاء

لا تستمع لمن يحاول إحباطك وركز فى عملك لتحقق أهدافك، وحسّن علاقتك بشريك حياتك ولا تثير المشكلات.

السرطان

ابحث عن أفكار جديدة ومبتكرة لتكن مميزًا فى عملك، واحتوى شريك حياتك وانصت له.

الأسد

ناقش مديرك فى أساليب جديدة تحدث تقدمًا فى العمل، ولا تتسرع فى ردودك فى العلاقة العاطفية.

العذراء

ادرس قرارات جيدًا قبل اتخاذها، واصطحب شريك حياتك لرحلة حتى تتحسن العلاقة.

العقرب

التزم بمواعيد ومهام عملك وطور من أدائك، وتقرب أكثر من شريك حياتك وقوى علاقتك به.

الميزان

اتخذ القرارات التى تصب فى صالحك واهتم بعملك، وابتعد عن الروتين فى الحياة العاطفية وحاول فعل أشياء جديدة لتقضى على الملل.

الجدى

تعاون مع زملائك لتطوير العمل، وكن بجانب شريك حياتك دائمًا وقدم له الدعم.

القوس

حافظ على تقدمك فى العمل وابتعد عن الأشخاص السلبيين، وتبادل الهدايا والكلمات الطيبة والمشاعر مع شريك حياتك.

الحوت

اجتهد فى عملك لتحقق النجاح، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وتحدث معه بلطف.

الدلو

جدد طاقتك واستعيد نشاطك لتحسن مستواك فى العمل، وحاول أن تجد حلول للمشكلات التى تهدد استقرار العلاقة العاطفية.