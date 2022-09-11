إنستجرام تطلق ميزة جديدة تمكن المبدعين من جنى الأموال

جدة - نرمين السيد - حيث تدرس إنستجرام نموذجًا داخليًا أوليًا لـ "هدايا" كأدوات لهذه الميزة، خاصة بعدما وسعت شركة ميتا ميزة مماثلة على فيسبوك تسمى "Stars to Reels".

وستسمح أداة "الهدايا" للمعجبين بإرسال مدفوعات إلى منشئى المحتوى عبر Reels، وهى ميزة الفيديو القصير.

وأشار المتحدث باسم ميتا فى رسالة بريد إلكترونى إلى أن هذه الهدايا حاليًا هى عبارة عن نموذج أولى داخلى ولايتم اختبارها خارجيًا، بحسب ما ذكره موقع "Insider".

وتتيح الهدايا للمعجبين الشراء أثناء البث المباشر لمنشىء المحتوى على التطبيق.

وتأتى الشارات بمستويات أسعار مختلفة تترواح بين دولار واحد و5 دولارات، مؤكدًا على أن "ميتا" لت تأخذ أى جزء من الإيرادات التى يكسبها منشئو المحتوى من الشارات حتى عام 2024، وفقًا لإعلان من مارك زوكربيرج فى وقت سابق من هذا العام، بحسب "العربية".

يشار إلى أن إنستجرام كتان أعلن عن أدوات جديدة لكسب المال للمبدعين خلال الفترة الماضية، بينما ظهرت بالفعل العديد من ميزات تحقيق الدخل، إلا أنها عادت واختفت لاحقًا.