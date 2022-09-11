لتتويج تشارلز ملكا لبريطانيا.. نقل «حجر القدر» التاريخى إلى لندن

جدة - نرمين السيد - يستعد خبراء ومختصون لنقل "حجر القدر" التاريخى، الذى يعود عمره لمئات السنوات ويعد جزءًا لا يتجزأ من الاحتفال الملكى، من قلعة إدنبرة فى اسكتلندا إلى كنيسة وستمنستر أبى، حيث سيتم تتويج تشارلز ملكًا لبريطانيا.





وحجر سكون، المعروف أيضًا باسم "حجر القدر" أو "حجر التتويج"، هو كتلة مستطيلة من الحجر الرملى الأحمر، استخدم منذ قرون فى تتويج ملوك اسكتلندا، ويزن هذا الحجر الرملى الأحمر يصل إلى 152 كيلوجرام، ويوجد الحجر الآن فى غرفى التاج بقلعة إدنبرة فى اسكتلندا.

وسيتم نقله بواسطة فريق من الخبراء، قبل تتويج تشارلز ملكا مباشرة، ثم ستتم إعادته إلى اسكتلندا، ومؤسسة البيئة التاريخية فى اسكتلندا، التى تدير قلعة إدنبرة، هى من ستتولى ترتيب نقله إلى وستمنستر أبى، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

يذكر أنه عندما توجت إليزابيث ملكة عام 1953 فى وستمنستر أبى، جلس عرشها فوق الحجر.

وظل حجر القدر رمزًا للملكية الاسكتلندية لعدة قرون، ثم استولت عليه القوات الإنجليزية، بقيادة الملك إدوارد الأول، عام 1296، وتم نقله إلى وستمنستر أبى.

وكان إدوارد الأول المعروف باسم "مطرقة الاسكتلنديين"، بنى عرشه على الحجر، لإظهار أنه غزا اسكتلندا، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وبقى الحجر هناك لمئات السنين، حتى قام قوميون اسكتلنديون بسرقته من وستمنستر أبى عام 1950، وأعادوه إلى اسكتلندا، وتم العثور عليه بع 3 أشهر، ونقله مرة آخرى إلى كنيسة وستمنستر آبى، فى الوقت المناسب لتتويج إليزابيث الثانية عام 1953، وظل هناك حتى عام 1996.

وفى عام 1996 للاحتفال بالذكرى السنوية السبعمائة لإزالة الحجر من اسكتلندا، تمت إعاته بمواقة الملكة، ووضعه فى قلعة إدنبرة فى يوم القديس أندرو.