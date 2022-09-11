موعد طرح هاتف OPPO F21s

جدة - نرمين السيد - وأوضحت Oppo خلال إعلان تشويقى نُشر مؤخرًا أن هاتف F21s Pro وهو إصدار يتميز بكاميرا Microlens، ولفتت التقارير إلى خطة الشركة لإطلاق هاتف OPPO F21s خلال الحدث.
وكشفت التقارير عن مواصفات هاتف OPPO F21s، والذى يأتى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وهى نفس المواصفات المميزة لإصدار Pro.
وتتميز كاميرا هاتف OPPO F21s Pro بتصميم مستطيل يتضمن شريط أسود جانبى، على أن تتضمن وحدة الكاميرا 3 مستشعرات نع فلاش LED.
ويأتى الهاتف باللون الذهبى، ومن المتوقع أن تقدم الشركة الهاتف باللون الأسود أيضًا، كما يأتى الهاتف بزجاج مقاوم للخدش والماء، كما تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعر Microscopic.
بدقة 2 ميجا بيكسل، والذى يدعم تكبير الكائنات من 15 إلى 30 مرة، كما يضم الهاتف كاميرا بدقة 64 ميجا بيكسل.
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