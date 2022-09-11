جدة - نرمين السيد - وصل الموكب الجنائزى الذى يحمل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة إلى مقر إقامتها الرسمى فى إدنبرة، هوليرود هاوس بعد مغادرة بالمورال هذا الصباح فى الساعة 10 صباحًا.





ورافقت الأميرة آن والدتها فى رحلتها التى استغرقت 6 ساعات عبر أبردين ودندى وبيرث، كما رافقها زوج الأميرة آن، تيم لورانس. ويتواجد جسد الملكة حاليًا فى مقر الإقامة الملكى فى المساء، حيث سيتمكن أفراد العائلة الملكية من التعبير عن احترامهم للملكة الراحلة على انفراد. ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان غدًا الإثنين إلى كاتدرائية سانت جايلز، ليتمكن الجمهور الاسكتلندى من التعبير عن احترامه للملكة إليزابيث الثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول جثمان الملكة إليزابيث للمقر الملكى بالعاصمة الاسكتلندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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