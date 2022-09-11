جوجل تأجل إطلاق تحديث Android 13 لهواتف Pixel

جدة - نرمين السيد - أجلت شركة جوجل إطلاق تحديث Android 13 لهواتف Pixel المقرر لشهر سبتمبر، حيث تشير التوقعات إلى أن عملاق البحث قد رصدت مشكلة فى التحديث لذا قررت تأجيل دفع هذا الإصدار فى الوقت الحالى.





وكانت جوجل قد أعلنت عن خططها لإطلاق تحديث Android 13 فى 6 سبتمبر الجارى، حيث يأتى هذا التحديث بإصلاحات لعدد من مشكلات النظام، والتى تشمل مشكلة ارتفاع حرارة البطارية، واستنزاف البطارية بشكل سريع فى هواتف Pixel. وينتظر مستخدمى هواتف Pixel وصول هذا التحديث لمعالجة هذه المشكلة بشكل خاص، وتأخير إطلاقها يدل على وجود مشكلة دفعت جوجل لتأجيل دفع هذا الإصدار. ويمكن للمستخدمين التحقق من وصول التحديث إلى الهواتف عبر التوجه إلى الإعدادات، ثم النظام وبعد ذلك تحديث النظام.

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