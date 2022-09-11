لن تقرأ إلا بعد 63 عاما.. رسالة سرية من الملكة إليزابيث لمواطنى هذا البلد

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، إلى أن مبنى الملكة فيكتوريا فى منطقة الأعمال بسيدنى يحتوى على رسالة سرية من إليزابيث الثانية، مضيفة أن هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085.

وصاغت الملكة الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى فى نوفمبر 1986، ولا يعرف حتى طاقمها الشخصى ما كتبته.

وتم وضع الرسالة فى إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وجاء فى التعليمات: "إلى عمدة سدنى، أستراليا، تفضل بفتح هذا الظرف فى يوم مناسب من اختيارك فى عام 2085، وانقل رسالتى إلى مواطنى سيدنى".

وأثارت وفاة الملكة إليزابيث عن عمر 96 عامًا، الخميس الماضى، حزنًا وإشادات من مختلف دول العالم، إثر قضائها 70 عامًا على العرش.