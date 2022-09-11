ساعة ذكية جديدة بمزايا مبهرة

جدة - نرمين السيد - وجاءت الساعة الذكية التى تدعى "Noise Vision 2 Buzz" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس 1.78 بوصة وبدقة عرض 368 × 448 بيكسل.
وتزود الساعة بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، وبمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين فى الدم، وتتبع التوتر والنوم.
وتتمكن الساعة من تتبع 100 نشاط رياضى مع اكتشاف تلقائى لـ 10 أوضاع، كما يتوفر بها تقنية "TruSync" حتى تساعد فى استهلاك طاقة منخفض.
وتتمتع بطارية الساعة بسعة كبيرة، حتى تصل إلى 7 أيام، ويتوفر بها خاصية الرد السريع والتحكم فى الكاميرا والموسيقى والعثور على الهاتف وتحديثات الطقس وغيره.
وتُطرح الساعة "Noise Vision Buzz 2" بألوان عدة منها الأسود والأزرق والبنى والرمادى، وبسعر 3500 روبية هندية أى حوالى 800 جنيه مصرى.
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