على متن الطائرة.. ممرضة تنقذ طفلة من الوفاة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووصف الركاب الممرضة بـ "البطلة" بعد إنقاذ طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر بعد توقفها عن التنفس. وتدعى تلك الممرضة "تمارا بانزينو"، وكانت مسافرة على متن طائرة تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز 1691 ومتجهة من مطار بيتسبرج بنسلفانيا، إلى مطار أورلاندو بولاية فلوريدا. وبعد حوالى 30 دقيقة توقفت الطفلة عن التنفس، وبدأت الممرضة تدليك صدرها وساقيها ولاحقظت استجابتها السريعة لحالة الطوارئ، بحسب "فوكس 35 إيان كاسيت". وبالفعل بدأت الطفلة تتنفس من جديد وعودتها للحياة من جديد، مما تسبب فى شعور والديها بالفرحة والراحة بعد الذعر الشديد. وتلقت الممرضة ردود أفعال إيجابية حيث صفق لها الركاب نظرا لموقفها البطولى.

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