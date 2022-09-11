الصين تنجح فى اختبار ثانى طائرة إطفاء برمائية عملاقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة الصينية لصناعة الطيران، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية اليوم الأحد، أن الصين ستنتج أربعة نماذج أولية للطائرة "إيه جى 600 إم"، وهى نموذج كامل التكوين لمكافحة الحرائق ينتمى إلى عائلة الطائرات البرمائية الكبيرة لتنفيذ مهام اختبار الطيران، حسبما أعلن مطورها أخيرا، مشيرة إلى أن النموذج الأولى الثانى من طائرة الإطفاء "إيه جى 600 إم" أكمل أول مهمة اختبار طيران له يوم السبت الماضى فى مدينة "تشوهاى" بمقاطعة قوانجدونج بجنوبى البلاد.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة قامت بأداء جيد وعملت جميع أنظمتها بشكل مستقر خلال الرحلة التى استمرت لمدة 22 دقيقة، وستخضع الطائرة بعد ذلك لاختبارات طيران أخرى مثل جمع المياه وإلقائها، الأمر الذى يعد من المهمات الرئيسية لطائرة الإطفاء البرمائية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يخضع النموذجان الأوليان الثالث والرابع للطائرة، لأول اختبار طيران لهما خلال نوفمبر المقبل وفى مطلع عام 2023 على التوالى.

وقد طورت الشركة عائلة الطائرة البرمائية الكبيرة "إيه جى 600" التى تعرف باسم "كونلونج"، لتلبية حاجات مهام الإطفاء والإنقاذ البحرى، فضلا عن عمليات إنقاذ حاسمة أخرى فى حالات الطوارئ.