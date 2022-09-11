كيف استقبلت الجماهير ميجان ماركل أمام القلعة الملكية؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استقبلت ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، الكثير من ردود الأفعال المختلفة من قبل الحشود أمام قصر الملكة إليزابيث فى وندسور وخصوصا بعد ابتعادها عن الساحة الملكية لعامين.





وجاء فيديو تظهر فيه ميجان ماركل مع زوجها هارى، وشقيقه الأمير وليام وزوجته الأميرة ويلز، بحسب "ديلى ميل" البريطانية. وظهر الرباعى وهم يرتدون الزى الأسود ويستقبلون الورود من الحشود الموجودة عند بوابة القلعة الملكية. وتلقى الرباعى ترحيبا من الجمهور أمام القلعة الملكية، حيث كانت ميجان تداعب الأطفال كما عانقت بعض الحشد. كما استقبلها بعض الأفراد المتواجدين أمام القلعة بوجوه عبيسة أثناء مشاركتها فى الجولة الملكية، وذلك وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

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