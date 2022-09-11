سعر تكلفة إصلاح ساعة «Apple Watch Ultra» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتعد ساعة "Apple Watch Ultra" من الإصدارات المصممة ذات مقاومة أعلى، بالإضافة إلى تمتعها بعدد من المميزات التى تدعم الرياضيين.

وكشفت تقارير عن تكلفة إصلاح ساعة "Apple Watch Ultra" التى تصل إلى 499 دولار، وفقا لموقع "Macrumors".

وأشار التقرير إلى أن ذلك السعر مخصص للمستخدمين دون المشتركين بخدمة أبل "AppleCare Plus".

كما جاء سعر تكلفة تغيير البطارية 99 دولار لمشتركى خدمة "AppleCare Plus"، ويبلغ سعر إصلاح "Series 8" تتراوح ما بين 299 دولار إلى 399 دولار دون الخدمة.

ولفت التقرير لسعر تكلفة إصلاح " Apple Watch SE" تتراوح بين 199 إلى 299 دولار دون خدمة "AppleCare Plus".