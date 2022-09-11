مقابل 12 ألف دولار.. سعر «فتلة شاى» تخص الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - واستعان البعض بأشياء غريبة لإحياء ذكرى حكمها الذى دام 70 عاما، وعرضها للبيع عبر الإنترنت بما فى ذلك "فتلة الشاى". ويزعم بائعها إلى أنه تم تهريب "فتلة الشاى" من قلعة وندسور فى عام 1998. وظهرت "فتلة الشاى" على موقع "eBay" فى بريطانيا مقابل 12 ألف دولار أى حوالى 229.320 ألف جنيه مصرى. ويدعى البائع أنه تم تهريب "فتلة الشاى" من منزلها من قبل بائد الحشرات أثناء غزو الصراصير الكبير لقلعة وندسور فى التسعينيات. وجاء "كيس الشاى" ومعه شهادة الأصالة الصادرة عن معهد التميز فى شهادات الأصالة، ليؤكد أنه يخص ملكة بريطانيا.

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