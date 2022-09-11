جدة - نرمين السيد - وأوضحت تقارير أن Honor تخطط لطرح الهاتف الجديد بميزة الاتصال بشبكات 5G، على أن ينطلق الهاتف الثالث بثلاثة اختيارات فى الألوان هم الأسود والأخضر واللون المتدرج. ولفتت التقارير أن الهاتف يأتى بتصميم حلقى للكاميرا الرئيسية فى الجهة الخلفية، والتى تشمل إعدادات مزدوجة مع فلاش LED. كما قالت Honor إن الهاتف يأتى بسعة بطارية 5100 mAh كما يتميز بتصميم نحيف وخفيف الوزن فى الإطار. ومن المتوقع أن ينطلق الحدث الرسمى للشركة منتصف الشهر الجارى للإعلان الرسمى عن الهاتف، كما تقدم جهاز حاسب جديد خلال الحدث بحجم 14 إنش، وينطلق باسم MagicBook V14 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى مؤتمر يُعقد منتصف سبتمر الجارى.. Honor تخطط لإطلاق هاتف X40 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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