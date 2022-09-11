تفاصيل أول مستشفى أخضر صديق للبيئة فى شرم الشيخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت عاشور، خلال مداخلة له فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن أن المستشفيات الخضراء فكرتها قائمة للحد من الانبعاثات الناتجة عن الاحتباس الحرارى.
وأوضحت، أن منشآت الرعاية الصحية عالميًا مسئولة عن نسبة ما يقرب من 4.10 % من الانبعاثات الضارة ما جعل هناك توجه لضم خدمات الرعاية الصحية للتحول الأخضر.
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