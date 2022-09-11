الباز: المجرة التى نعيش فيها لا تساوى شيئا بجانب ما يصوره تليسكوب جيمس ويب

جدة - نرمين السيد - وأضاف الباز، خلال مداخلة له فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن علماء الفلك كانوا يعتقدون أن للكون نهاية، ولكن بهذا الاختراع سيعيدون التفكير مرة أخرى بشأن الكون.

وتابع: "المجرة التى نعيش فيها لا تساوى شيئاً بجانب ما يصوره تليسكوب جيمس ويب".