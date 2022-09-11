موعد طرح iPhone 15 فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن أبل تخطط لإجراء تغييرات كبيرة فى تصميم الجيل القادم من هواتف الآيفون، بهدف رفع نسبة شحنات الإصدارات القادمة. وأوضحت التقارير أن التغيير الأكبر تحظى به إصدارات Pro وUltra التى تقدم للمستخدمين مميزات أكثر لتكون أكثر جذبًا للمستخدمين. وانطلقت إصدارات أبل هذا العام من سلسلة هواتف iPhone 14 بتركيز خاص على دعم إصدارات Pro. بالتغيير الأكبر فى التصميم، حيث قدمت أبل تصميم ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية للمرة الأولى فىهذه الإصدارات. ولفتت التقارير إلى خطط أبل لإجراء تغييرات كبيرة فى تصميم سلسلة هواتف iPhone 15. كاملة بهدف زيادة شحنات الشركة والتنافس بقوة مع الشركات الآخرى.

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