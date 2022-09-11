توقعات الأبراج الأحد 11 سبتمبر 2022.. نصائح فى العمل وتحسن عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

ابتعد عن التعرض للضغط والعصبية فى العمل، وشارك شريك حياتك فى كل تفاصيل العلاقة.

الثور

عامل زملائك فى العمل بطريقة جيدة وقدم الدعم لهم، وحاول إيجاد حلول للمشكلات مع شريك حياتك حتى لا تسوء العلاقة.

الجوزاء

اتخذ قرارات تساعدك على تخطى الأزمات وانصت لنصائح ذوى الخبرة، وافتح صفحة جديدة مع شريك حياتك بعيدًا عن الخلافات.

السرطان

كن فخورًا بالإنجازات التى حققتها وواصل العمل لتحقق المزيد، وابحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاتك لتشعر معه بالسعادة.

الأسد

اجتهد فى عملك وحافظ على ما وصلت إليه، وقوى علاقتك بشريك حياتك وحافظ على المودة فى العلاقة.

العذراء

راجع قراراتك ولا تكن متسرعًا وخذ بالنصائح، وثق فى شريك حياتك وتخلص من الأفكار السلبية.

العقرب

استخدم ذكائك وقدراتك لتنفيذ مهام العمل على الوجه الأمثل، وتقرب أكثر من شريك حياتك لتصبح العلاقة أفضل.

الميزان

اهتم بعملك وتحمل مسؤوليتك ولا تهمل فيه حتى لا تندم، وحسّن علاقتك بشريك حياتك واجلس معه وانصت إليه.

الجدى

نظم وقتك بين العمل والحياة الشخصية وابتعد عن الأشخاص السلبيين، وحافظ على العلاقة الطيبة مع المقربين منك.

القوس

فكر فى مشروعك وحسّن دخلك وقوى وضعك المادى، وكن متفاهمًا مع شريك حياتك ولا تدخل معه فى صراعات.

الحوت

ناقش مديرك فى أمور العمل وركز فى تنفيذ مهام وظيفتك، وتبادل الكلمات الطيبة والهدايا والمشاعر والاهتمام مع شريك حياتك.

الدلو

ابذل قصارى جهدك لتصبح متميزًا فى عملك ولا تعود للوراء، وتحكم فى أعصابك عند التعامل مع شريك حياتك وكن لطيفًا معه.