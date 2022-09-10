جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة جوجل بعض الميزات الجديدة القادمة إلى نظام أندرويد هذا الشهر، حيث سيكون هناك تحديثات تترواح من Gboard و Emojis إلى ميزة إمكانية الوصول الجديدة، ويحظى كل من Google Meet و Near Share و Wear OS كذلك ببعض الاهتمام.





وتحصل Gboard على ميزة Emojify جديدة، والتى تتيح للمستخدم إضافة رموز تعبيرية بسرعة إلى رسالة بعد كتابتها. كما يتيح Emoji Kitchen دمج الرموز التعبيرية معًا لإنشاء رموز جديدة، وأضاف نظام أندرويد مجموعة من عمليات المزج الجديدة. ويحصل أيضًا Emoji Kitchen على ميزة مشاركة مباشرة جديدة، والتى تسمح للمستخدم مشاهدة الألعاب وتشغيلها معًا فى مكالمات الفيديو، ويمكن تثبين الآن مشاركين محددين فى مكالمة Google Meet التى يختارها المستخدم. وستتلقى Near Share خيار التمكين خلال الاسابيع القادمة، إذا ستتيح هذا للمستخدمين إرسال المحتوى إلى الأجهزة المجاورة على حساب جوجل الخاص بهم دون مطالبة، حتى إذا كانت الشاشة مغلقة، وستحتوى تطبيقات جوجل أيضًا على أدوات أكبر مسنة لأجهزة أندرويد اللوحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تطلق ميزات جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.