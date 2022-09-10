جدة - نرمين السيد - ونشر اللاعب صورة لملكة بريطانيا الراحلة من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للتعبير عن حزنه لوفاتها.
وعلق رونالدو على الصورة قائلًا: "لعبت 7 سنوات من مسيرتى فى الدورى الإنجليزى الممتاز، مما يجعل هذا الموسم هو الثامن الذى أعيشه فى إنجلترا، طوال هذه السنوات، شعرت بالحب الأبدى من الشعب البريطانى لملكته، ومدى أهمية صاحبة الجلالة بالنسبة لهم، وستظل كذلك إلى الأبد.
وأضاف قائد منتخب البرتغال: "إننى أقدم احترامى لذاكراها وأحزن على هذا الفراق الذى لا يمكن تعويضه فى البلد الذى تعلمت أن أسميه الوطن، صلواتى وقلبى مع العائلة المالكة".
وأعلنت رابطة الدورى الإنجليزى تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث، وأصدرت رابطة البرليمرليج بيانًا رسميًا ظهر الجمعة أعلنت فيه تأجيل مباريات الأسبوع المقبل حدادًا على وفاة ملكة بريطانيا، بحسب "سكاى نيوز عربية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو يودع الملكة إليزابيث برسالة مؤثرة (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.