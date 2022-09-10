رونالدو يودع الملكة إليزابيث برسالة مؤثرة (صورة)

جدة - نرمين السيد - ونشر اللاعب صورة لملكة بريطانيا الراحلة من خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للتعبير عن حزنه لوفاتها.

وعلق رونالدو على الصورة قائلًا: "لعبت 7 سنوات من مسيرتى فى الدورى الإنجليزى الممتاز، مما يجعل هذا الموسم هو الثامن الذى أعيشه فى إنجلترا، طوال هذه السنوات، شعرت بالحب الأبدى من الشعب البريطانى لملكته، ومدى أهمية صاحبة الجلالة بالنسبة لهم، وستظل كذلك إلى الأبد.

وأضاف قائد منتخب البرتغال: "إننى أقدم احترامى لذاكراها وأحزن على هذا الفراق الذى لا يمكن تعويضه فى البلد الذى تعلمت أن أسميه الوطن، صلواتى وقلبى مع العائلة المالكة".

وأعلنت رابطة الدورى الإنجليزى تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث، وأصدرت رابطة البرليمرليج بيانًا رسميًا ظهر الجمعة أعلنت فيه تأجيل مباريات الأسبوع المقبل حدادًا على وفاة ملكة بريطانيا، بحسب "سكاى نيوز عربية".