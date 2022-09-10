جدة - نرمين السيد - وأعلنت إنستجرام بعد ذلك أنها تحتبر الميزة الجديدة.
وتعتبر حاليًا الطريقة الأكثر انتشارًا للأشخاص لإعادة نشر المنشورات أو مشاركتها هى إضافتها إلى قصة تنتهى خلال 24 ساعة، وساعمل الميزة الجديدة على إعادة النشر عن طريق إرسال مقطع "ريل" معاد نشره إلى الصفحة الرئيسية لمتابعى المستخدم بدلًا من نشرها فى القصص.
يذكر أن منصتى تيك توك وتويتر يتمتعا بميزة مماقلة خاصة بهما.
ومن المقرر أن تكون ميزة إعادة النشر فى قائمة المشاركة الخاصة بالمنشور أو الريلز، وسيتمكن المتابعون من الرد على المحتوى المعاد نشره برسالة إلى إعادة الملصق، وفى الوقت نفسه، ستظهر علامة تبويب إعادة النشر فى الملف الشخصى للمستخدم، ويمكن للمتابعين رؤيتها، قد يتمكن المستخدمون أيضًا من إضافة أفكار إلى إعادة النشر قبل مشاركتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطلقها قريبًا.. إنستجرام تختبر «إعادة النشر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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