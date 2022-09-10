تطلقها قريبًا.. إنستجرام تختبر «إعادة النشر»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت إنستجرام بعد ذلك أنها تحتبر الميزة الجديدة.

وتعتبر حاليًا الطريقة الأكثر انتشارًا للأشخاص لإعادة نشر المنشورات أو مشاركتها هى إضافتها إلى قصة تنتهى خلال 24 ساعة، وساعمل الميزة الجديدة على إعادة النشر عن طريق إرسال مقطع "ريل" معاد نشره إلى الصفحة الرئيسية لمتابعى المستخدم بدلًا من نشرها فى القصص.

يذكر أن منصتى تيك توك وتويتر يتمتعا بميزة مماقلة خاصة بهما.

ومن المقرر أن تكون ميزة إعادة النشر فى قائمة المشاركة الخاصة بالمنشور أو الريلز، وسيتمكن المتابعون من الرد على المحتوى المعاد نشره برسالة إلى إعادة الملصق، وفى الوقت نفسه، ستظهر علامة تبويب إعادة النشر فى الملف الشخصى للمستخدم، ويمكن للمتابعين رؤيتها، قد يتمكن المستخدمون أيضًا من إضافة أفكار إلى إعادة النشر قبل مشاركتها.