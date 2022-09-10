للمقبلين على الزواج.. نصائح مهمة لتوفير الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قدم متخصصون فى مجال الأجهزة الكهربائية، عدة نصائح للمقبلين على الزواج والمواطنين الراغبين فى شراء الأجهزة الكهربائية لتخفيض استهلاك الطاقة دون المساس براحتهم بشكل أكثر كفاءة بما يقلل من الفاتورة الكهربائية.





وأوصى المختصون عند شراء الثلاجات والغسالات بضرورة اختيار النوع الموفر للطاقة وتجنب تراكم الثلج داخل وحول الفريزر وإزالته كلما زاد؛ لأنه يقلل من كفاءة التبريد، وفحص كاوتشوك الأبواب للتأكد من عدم تسريب البرودة إلى الخارج أو تسرب الهواء البارد الى الخارج أو تسرب الهواء الى الداخل مما يزيد الاستهلاك ويتسبب فى تكوين الثلج على جدران الفريزر. وفى إرشادات الاستخدام الأمثل للطاقة فى الغسالات الكهربائية نصح المتخصصون بضرورة اسعمال دورة الماء الدافئ أو البارد لغسيل الملابس كلما أمكن، وتشغيل الغسالة عندما تصل إلى الحمولة النهائية حسب إرشادات التشغيل، كما نصحوا بتشغيل الغسالة عندما تصل إلى الحمولة النهائية حسب إرشادات التشغيل واختبار دورة التشغيل المناسبة لنوع الملابس والاستفادة من أشعة الشمس فى تجفيف الملابس بدلا من المجففات الكهربائية.

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