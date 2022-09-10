بدء الموسم السادس لحفائر البعثة الأثرية المصرية بسقارة

جدة - نرمين السيد - استأنفت صباح اليوم، البعثة الأثرية المصرية أعمال موسم الحفائر السادس لها بمنطقة آثار سقارة، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و التى أسفرت عن الكشف عن مجموعة من الأوانى الفخارية عليها كتابات باللغة المصرية القديمة فى صورة خطوط ديموطيقية.





وقال وزيرى، إنه بداخل هذه الأوانى تم العثور على مجموعة من قوالب من الجبن الأبيض، والتى من المرجح أن ترجع إلى العصر المتأخر فى الفترة الزمنية للأسرتين 26 و27.

وأشار إلى أن المصرى القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم "حرم" والتى تغيرت خلال العصور القبطية إلى كلمة "حلوم" ثم أصبحت تعرف الآن باسم "الجبن الحلوم".

وأضاف أنه مازال هناك مجموعة أخرى من الأوانى مازالت مغلقة تماما و سوف تقوم البعثة بفتحها خلال الفترة القليلة القادمة لمعرفة ما تحويه بداخلها من أسرار، كما سيتم استكمال أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من كنوز هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية بدأت أعمالها بالموقع منذ عام 2018، وعبر مواسم حفائرها الخمس الماضية نجحت فى الكشف عن المقبرة الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة "واحتى"، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربعة مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة، بالإضافة إلى الكشف عن أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية وموياوات لحيوانات.

وفى عام 2020 كشفت عن أكثر من 100 تابوت خشبى مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالا لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة و20 صندوقا خشبيا للإله حورس.

وقد تم تصنيف هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذبا للأنظار طبقا لمجلة الآثار الأمريكية Archaeology magasine.

وفى مايو من العام الجارى، كشفت البعثة عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بجبانة البوباسطيون بسقارة.